Schiphol: vrijdag 117 vluchten geannuleerd door slecht weer

Van en naar Schiphol zijn vrijdag 117 vluchten geannuleerd, meldt een woordvoerder van de luchthaven. Dat is volgens hem het gevolg van slechte weersomstandigheden en vluchten die donderdag vanwege dichte mist uitvielen en vertraging opliepen. Zo’n veertig van de geannuleerde vluchten vrijdag zijn van KLM, laat een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij weten.

De geschrapte vluchten bij KLM zijn volgens de zegsvrouw ongeveer twintig retourvluchten die van en naar Europese bestemmingen zouden vliegen. “Dit brengt groot ongemak mee voor onze passagiers. We zijn druk bezig om de passagiers om te boeken op de eerstvolgende vlucht met beschikbare ruimte.” Het is niet bekend om hoeveel passagiers het gaat.

Ook van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zijn enkele vluchten van en naar Schiphol geannuleerd, staat op de website van de luchthaven. Daar is ook te lezen dat veel vluchten vertraging hebben. Het is niet zeker of die beperkingen allemaal te maken hebben met het slechte weer op Schiphol.

Donderdag annuleerde KLM 66 retourvluchten omdat het erg mistig was op Schiphol. Andere vluchten liepen toen volgens de woordvoerder van de luchthaven vertraging op en dat zorgt er ook vrijdag nog voor dat sommige toestellen niet kunnen vertrekken. “Piloten en cabinepersoneel mogen niet vliegen omdat zij zich aan de wettelijke rusttijden moeten houden”, legt hij uit.