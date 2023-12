Wall Street opent licht lager na belangrijk banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen begonnen aan de laatste handelsdag van de week. Beleggers op Wall Street verwerkten het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat wees op een sterkere aanwas van banen dan verwacht.

Volgens het ministerie van Arbeid groeide de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in november met 199.000 arbeidsplaatsen. Economen hadden in doorsnee op een plus van 180.000 banen gerekend. De werkloosheid in ’s werelds grootste economie daalde.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Als de arbeidsmarkt sterk afkoelt kan de Fed mogelijk eerder de rente verlagen. Als de werkgelegenheid juist veel sterker is dan verwacht dan kan de Fed de rente mogelijk langer op een hoog niveau houden. Volgende week komt de centrale bank met een nieuw rentebesluit. Op de financiƫle markten wordt verwacht dat de Fed volgend jaar de rente kan gaan verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel een fractie lager op 36.099 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 4580 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 14.314 punten.

De Universiteit van Michigan komt nog met een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Het vertrouwen staat onder druk door zorgen over de inflatie, hogere rente en onzekere economie.

Bij de bedrijven daalde sportartikelenmerk Lululemon Athletica 0,1 procent na een tegenvallende omzetprognose voor het feestdagenseizoen. Chipconcern Broadcom publiceerde kwartaalresultaten en werd 0,1 procent hoger gezet. Branchegenoot Qualcomm won 0,2 procent ondanks een adviesverlaging door zakenbank Morgan Stanley.

Microsoft (min 0,1 procent) stond ook in de belangstelling. De Britse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar de samenwerking tussen het softwareconcern en ChatGPT-moeder OpenAI. De Competition and Markets Authority (CMA) gaat na of Microsoft als grootaandeelhouder te veel zeggenschap heeft over het snelgroeiende bedrijf in kunstmatige intelligentie.