China wil akkoord over fossiel dat aanvaardbaar is voor iedereen

China wil dat er op de klimaattop in Dubai een akkoord over fossiele brandstoffen komt dat “aanvaardbaar” is voor iedereen. “We willen allemaal samenwerken om een taal te vinden die de juiste richting geeft voor verdere inspanningen, die zoveel mogelijk inclusiviteit weerspiegelt en die ook aanvaardbaar is voor alle partijen”, zei de Chinese klimaatgezant Xie Zhenhua zaterdag.

De onderhandelaar zei ook dat hij “enige vooruitgang” zag tijdens de klimaatonderhandelingen, in een groot geschil over de toekomst van fossiele brandstoffen. China is een van ’s werelds grootste importeurs van olie.

China’s topgezant weigerde te zeggen of het land zou kunnen instemmen met het volledig uitbannen van fossiele brandstoffen. China blijft sterk afhankelijk van deze brandstoffen, met steenkool als de grootste energiebron van het land. De Chinezen sloten onlangs verschillende grote deals met olie- en gasbedrijven om de levering van gas aan China voor tientallen jaren veilig te stellen.

De energietransitie is volgens Xie “uiterst belangrijk”, maar “elk land heeft verschillende nationale omstandigheden”. China en de Verenigde Staten, wereldwijd de grootste twee uitstoters van broeikasgassen, hebben vorige maand opgeroepen tot uitbreiding van hernieuwbare energie.

De OPEC, de organisatie van dertien olie-exporterende landen, haalde zich onlangs de woede van sommige landen en klimaatactivisten op de hals door leden op te roepen om niet akkoord te gaan met het afbouwen van fossiele brandstoffen. Daarmee sloot de OPEC zich aan bij Saudi-Arabië. De Franse energieminister Agnès Pannier-Runacher zei dat ze “verbijsterd” en “boos” was over de OPEC-verklaring.

Ongeveer tweehonderd landen moeten de komende dagen overeenstemming zien te bereiken over de klimaataanpak. Maar of dat gaat lukken wordt steeds twijfelachtiger, mede door de standpunten van onder meer Saudi-Arabië, de VS en China.