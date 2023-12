Noors staatsfonds: Tesla moet arbeidsrechten respecteren

De Amerikaanse autofabrikant Tesla moet fundamentele arbeidsrechten respecteren, waaronder collectieve onderhandelingen. Dat stelt het Norges Bank Investment Management, ’s werelds grootste aandelenbelegger uit Noorwegen met een belang in Tesla.

Het Noorse staatsfonds NBIM voegde daaraan toe dat het zijn belang in het bedrijf wel zal behouden, in tegenstelling tot een aantal andere aandeelhouders. Ook zegt het fonds te gaan proberen om invloed uit te oefenen op het beleid van de Amerikanen. Tesla kreeg in Scandinavische landen problemen met vakbonden en sommige pensioenfondsen vanwege zijn weigering om in te gaan op eisen over een nieuwe cao voor automonteurs in Zweden.

“We verwachten van bedrijven waarin we investeren dat ze de fundamentele mensenrechten respecteren, waaronder arbeidsrechten”, meldt NBIM in een verklaring. Het fonds is de op zes na grootste investeerder in Tesla wereldwijd.

In navolging van Deense en Noorse vakbonden, kondigde de Finse transportvakbond AKT vrijdag aan om mee te doen aan acties tegen de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Tesla-topman Elon Musk is tegen vakbonden. Onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten voor zijn ruwweg 127.000 medewerkers gaat hij zoveel mogelijk uit de weg.