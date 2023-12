NS: treinen tussen Nederland en Duitsland rijden weer normaal

De Internationale treinen tussen Nederland en Duitsland rijden zaterdag weer volgens de normale dienstregeling, laat een woordvoerder van de NS weten. “Er zijn geen treinen uitgevallen en er zijn geen bijzonderheden meer”, aldus de zegsman.

De treinen reden vrijdag niet door een staking die donderdagavond van start ging op het Duitse spoor. Ook de nachttreinen naar Wenen en Z├╝rich op donderdagavond vertrokken niet. De laatste intercity’s naar Berlijn en ritten van de ICE International vielen donderdagavond laat ook uit. Op de langere trajecten in Duitsland reden vrijdag slechts een op de vijf treinen in het land.

Het was de tweede staking in korte tijd van het Duitse spoorpersoneel, dat het niet eens wordt met Deutsche Bahn over arbeidsvoorwaarden. Spoorbond GDL wil onder meer hogere lonen en kortere werktijden.