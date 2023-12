Duitse winkelbranche: kerstverkopen vallen nog tegen

De kerstverkopen bij Duitse winkelketens vallen tot dusver tegen. Dat stelt de Duitse winkelbrancheorganisatie HDE na onderzoek onder meer dan 350 winkelbedrijven. Volgens HDE gaf bijna 60 procent aan teleurgesteld te zijn over de verkopen van afgelopen week.

Ook in winkelgebieden in steden vallen de bezoekersaantallen tegen. Twee derde van de winkeliers in die gebieden zeggen dat er vooralsnog minder klanten zijn dan vorig jaar. Consumenten kunnen de hand meer op de knip houden vanwege de hoge inflatie en onzekere economie. HDE-directeur Stefan Genth zegt dat veel winkeliers nu de hoop hebben gevestigd op de eindsprint die wordt ingezet richting de kerstdagen.

De organisatie heeft gezegd dat de totale verkoop in de feestdagenperiode van november en december in Duitsland dit jaar kan uitkomen op iets meer dan 120 miljard euro. Dat zou een toename van 1,5 procent vergeleken met vorig jaar zijn.