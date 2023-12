IEA: toezeggingen klimaattop over energie-uitstoot onvoldoende

De toezeggingen die tot dusver zijn gedaan op de klimaattop COP28 in Dubai zijn nog onvoldoende om de energie-gerelateerde uitstoot in 2030 voldoende te verlagen om zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Het IEA keek daarbij naar de toezeggingen die zijn gedaan door overheden en energiebedrijven om meer in te zetten op duurzame bronnen, energie-efficiƫntie en het verlagen van methaanuitstoot uit energieproductie. Op de top hebben tot dusver circa 130 landen toezeggingen gedaan om het duurzame verbruik in 2030 te verdrievoudigen en energie-efficiƫntie jaarlijks te verdubbelen. Ook hebben vijftig grote bedrijven gezegd in 2030 te zullen stoppen met affakkelen van methaan, een belangrijk broeikasgas.

Maar volgens het IEA wordt met die stappen de uitstoot met slechts 30 procent verminderd in 2030 ten opzichte van wat daadwerkelijk in dat jaar nodig zou zijn om de doelstelling voor opwarming met maximaal 1,5 graad te kunnen halen. Het agentschap spreekt wel van goede stappen, maar meer is dus nodig.

De klimaattop in Dubai duurt nog tot en met dinsdag. Het IEA zegt de verdere ontwikkelingen te volgen en updates te geven als dat nodig is.