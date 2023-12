Nieuwe gaspijplijn maakt Servië minder afhankelijk van Rusland

Een nieuwe gaspijplijn die zondag is geopend maakt Servië minder afhankelijk van Russisch aardgas. De pijplijn van 170 kilometer loopt van de Servische stad Niš naar de rand van de Bulgaarse hoofdstad Sofia en heeft een jaarlijkse capaciteit van 1,8 miljard kubieke meter. Dat is goed voor 60 procent van de Servische gasbehoefte.

Dankzij de nieuwe verbinding kan Servië gas importeren uit Griekenland en Azerbeidzjan. Bulgarije kan dankzij de leiding op zijn beurt gas importeren uit West-Europa of via de Adriatische Zee. De Europese Commissie heeft subsidie verstrekt voor het project. De bouw van de pijplijn begon in februari.

De openingsceremonie in Niš werd zondag bijgewoond door de presidenten van Servië, Bulgarije en Azerbeidzjan. Servië tekende in november een overeenkomst om vanaf 2024 jaarlijks 400 miljoen kubieke meter gas van Azerbeidzjan te kopen. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn landen in de Balkan naar hun energieveiligheid aan het kijken.

Servië was voor zijn gas eerder juist grotendeels afhankelijk van Rusland en tekende vorig jaar nog een contract voor de lange termijn om Russisch gas te blijven importeren. Dat heeft geleid tot onvrede in Brussel. De Europese Unie heeft de afhankelijkheid van Russisch gas inmiddels grotendeels afgebouwd.

Servië wil lid worden van de EU en heeft de Russische invasie van Oekraïne veroordeeld. Het land heeft echter geweigerd om mee te doen aan de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog.