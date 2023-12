Adyen verder omhoog op afwachtend Damrak

Adyen was maandag opnieuw de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De betalingsverwerker werd vorige week al zo’n 10 procent meer waard dankzij positieve oordelen van analisten. Het aandeel werd 1,9 procent hoger gezet. De chipbedrijven ASMI en Besi volgden met plussen van 1,4 en 1,2 procent.

Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en op woensdag wordt het rentebesluit bekendgemaakt. De rentebesluiten van de ECB en de Britse centrale bank volgen op donderdag.

De drie grote centrale banken zullen naar verwachting hun rentetarieven opnieuw ongewijzigd laten, nu de inflatie flink is afgekoeld door de eerdere renteverhogingen. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat de centrale bankiers zullen gaan zeggen over het toekomstige rentebeleid. Op de financiƫle markten wordt namelijk al volop gespeculeerd dat de centrale banken volgend jaar hun rentetarieven gaan verlagen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 781,18 punten. De MidKap daalde een fractie tot 876,41 punten. De beurs in Frankfurt bleef vlak en Parijs won 0,2 procent. Londen verloor 0,4 procent.

Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij in de AEX met een verlies van 1 procent, ondanks een adviesverhoging door analisten van investeringsbank Oddo BHF. Techinvesteerder Prosus en levensmiddelenconcern Unilever volgden met minnen van 0,9 procent.

In de MidKap stond Galapagos bovenaan met een winst van dik 1 procent. De biotechnoloog verklaarde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Hematology (ASH) in San Diego bemoedigende nieuwe resultaten te presenteren van een aantal onderzoeken. Flitshandelaar Flow Traders was de grootste daler met een min van 1 procent.

In het aandeel Bever Holding werd niet gehandeld. De vastgoedinvesteerder liet weten een boete van 5 miljoen euro te hebben gekregen van toezichthouder AFM voor het te laat bekendmaken van koersgevoelige informatie. Het bedrijf is het oneens met de conclusies van de AFM en de hoogte van de boete en heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit.

De euro was 1,0756 dollar waard, tegen 1,0750 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 71,70 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent duurder, op 76,33 dollar per vat.