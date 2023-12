AEX koerst af op vlak begin van week vol rentebesluiten

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een vrijwel vlak begin. Beleggers doen het rustig aan in afwachting van de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en op woensdag wordt het rentebesluit bekendgemaakt. De rentebesluiten van de ECB en de Britse centrale bank volgen op donderdag.

De drie grote centrale banken zullen naar verwachting hun rentetarieven opnieuw ongewijzigd laten, nu de inflatie flink is afgekoeld door de eerdere renteverhogingen en de inflatiedoelen van de centrale banken weer in zicht komen. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat de centrale bankiers zullen gaan zeggen over het toekomstige rentebeleid. Op de financiƫle markten wordt namelijk al volop gespeculeerd dat de centrale banken volgend jaar hun rentetarieven zullen gaan verlagen.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op het goed ontvangen Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Dat rapport leverde nieuw bewijs dat de grootste economie ter wereld een recessie lijkt te ontlopen, ondanks de hogere leenkosten. De aandacht gaat verder uit naar de klimaattop COP28 in Dubai, die nog tot en met dinsdag duurt. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn de toezeggingen die tot dusver zijn gedaan op de klimaattop nog onvoldoende om de uitstoot in 2030 voldoende te verlagen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 1,5 procent hoger. De beurs in Hongkong daalde 1,1 procent, na tegenvallende Chinese inflatiecijfers. De consumentenprijzen in China daalden vorige maand opnieuw, waarmee de op een na grootste economie ter wereld in de ban blijft van deflatie ofwel negatieve inflatie.

Op het Damrak blijft Adyen in de belangstelling staan. De betalingsverwerker werd vorige week zo’n 10 procent meer waard dankzij positieve oordelen van analisten. Bever Holding liet weten een boete van 5 miljoen euro te hebben gekregen van toezichthouder AFM voor het te laat bekendmaken van koersgevoelige informatie. De vastgoedonderneming is het oneens met de conclusies van de AFM en de hoogte van de boete en heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit.

De euro was 1,0765 dollar waard, tegen 1,0750 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 71,74 dollar en Brentolie werd 0,8 procent duurder op 76,42 dollar per vat.