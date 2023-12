Betalingsverwerker Adyen helpt AEX-index verder omhoog

Betalingsverwerker Adyen was maandag wederom de grote uitblinker in de AEX-index op het Damrak. De Nederlandse onderneming zette de winstreeks van de vorige handelsdagen voort met een nieuwe plus van 2,6 procent. Adyen werd afgelopen week al zo’n 10 procent meer waard dankzij positieve oordelen van analisten.

Verder waren beleggers in Amsterdam en op andere Europese beurzen enigszins terughoudend. Ze lijken af te wachten wat de uitkomst is van de rentevergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England de komende dagen. De drie grote centrale banken zullen naar verwachting hun rentetarieven opnieuw ongewijzigd laten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat de centrale bankiers zullen gaan zeggen over het toekomstige rentebeleid, wat invloed heeft op de handel in aandelen.

De AEX-index sloot onder aanvoering van Adyen 0,6 procent hoger op 786,45 punten, na het eveneens positieve einde van de vorige handelsweek. Ook chipbedrijven Besi en ASML waren koplopers. Verliezers waren er nauwelijks.

De MidKap kreeg er ook 0,6 procent bij en sloot op 881,59 punten. De beurs in Londen bleef vlak en Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent.

In het aandeel Bever Holding werd niet gehandeld. De vastgoedinvesteerder liet weten een boete van 5 miljoen euro te hebben gekregen van toezichthouder AFM voor het te laat bekendmaken van koersgevoelige informatie. Het bedrijf is het oneens met de conclusies van de AFM en de hoogte van de boete en heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit.

De euro was 1,0746 dollar waard, tegen 1,0750 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 71,30 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder, op 76 dollar per vat.