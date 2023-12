Chipbedrijf Nvidia wil basis opzetten in Vietnam

Het grote Amerikaanse chipconcern Nvidia wil een basis opzetten in Vietnam om de halfgeleiderindustrie in het Aziatische land te helpen ontwikkelen. Dat heeft Nvidia-topman Jensen Huang gezegd bij een bezoek aan Vietnam en een ontmoeting met premier Pham Minh Chinh.

Nvidia heeft al 250 miljoen dollar geïnvesteerd in Vietnam en wil nu praten over samenwerkingsverbanden op chipgebied met Vietnamese techbedrijven. Huang zei dat het IT-potentieel van Vietnam erg groot is. Met de nieuwe basis wil Nvidia talent uit de rest van de wereld naar Vietnam halen om de chipindustrie te versterken. Het is het eerste bezoek van Huang aan Vietnam.

Verschillende grote chipbedrijven hebben al assemblagefabrieken in Vietnam, waaronder Intel en het Zuid-Koreaanse Amkor Technology. De Amerikaanse president Joe Biden bracht in september nog een bezoek aan het Zuidoost-Aziatische land om de betrekkingen te verbeteren. Biden heeft toen gezegd te willen helpen met technologische ontwikkeling van Vietnam.

Vietnam heeft ongeveer 6000 ingenieurs die werken in de chipsector, maar wil dat aantal uitbreiden naar 50.000 in 2030.

De Nvidia-topman was onlangs ook al in Japan. Daar wil Nvidia een netwerk van chipfabrieken voor kunstmatige intelligentie bouwen om een soort ‘ecosysteem’ voor AI in Japan te creëren, aldus Huang.