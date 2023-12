Curator verwacht doorstart e-bikemerk Qwic, leveringen al hervat

De curator van het failliet verklaarde e-bikemerk Qwic heeft “goede hoop” op een snelle doorstart van het Amsterdamse bedrijf. Daarom kunnen mensen die nog een bestelling hadden uitstaan bij de onderneming, er weer op rekenen dat deze binnenkort wordt geleverd. Advocaat Jeroen van Straaten van Wieringa Advocaten meldt dat het stilgevallen leveringsproces weer wordt opgestart.

Het kantoor zegt dat er “aanzienlijke belangstelling” was voor het vorige maand failliet verklaarde e-bikemerk. “Inmiddels zijn de voorraden ge├»nventariseerd en worden vervolggesprekken opgestart met een selecte groep serieuze doorstartkandidaten. De curator heeft goede hoop dat op korte termijn een doorstart gerealiseerd kan worden. In voorbereiding daarop wordt het uitleveren van bestellingen hervat”, staat in een verklaring.

Qwic-directeur Taco Anema zei eerder dat het faillissement onder meer kwam door een onverwachte voorgenomen navordering van de douane van zo’n 12 miljoen euro aan invoerbelasting. Die kwam bovenop moeilijke omstandigheden op de markt voor e-bikes. Eerder ging branchegenoot VanMoof failliet.

Als gevolg van het faillissement is het bedrijf “nagenoeg stilgevallen”, meldde het advocatenkantoor eerder. Wieringa Advocaten vroeg klanten die, na betaling, hun bestelling deels of niet hebben ontvangen, een vordering in te dienen. “Het personeel zet zich op alle fronten extra in om te zorgen dat dealers en consumenten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het faillissement”, staat in de nieuwe verklaring.