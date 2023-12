Duitse autotoeleverancier Bosch schrapt 1500 banen

Het Duitse industrieconcern Bosch gaat in eigen land 1500 banen schrappen bij de tak die versnellingsbakken maakt. Bosch wijst daarbij op de overgang naar elektrisch rijden, maar ook op de zwakkere economie en gestegen kosten.

De arbeidsplaatsen verdwijnen hoofdzakelijk bij de fabrieken in Feuerbach en Schwieberdingen in het zuidwesten van Duitsland. Het gaat onder meer om banen bij ontwikkeling, administratie en verkoop. Volgens Bosch vraagt de overgang naar elektrisch rijden om hoge investeringen en is ook minder personeel nodig omdat elektrische auto’s minder bewegende onderdelen hebben dan brandstofauto’s.

Daarnaast wil het bedrijf zijn kosten verlagen vanwege de hoge prijzen voor materialen en energie. Bosch wil gedwongen ontslag zoveel mogelijk beperken. Zo moeten de banen onder meer komen te vervallen door vervroegd pensioen en vrijwillig vertrek. De ingreep in het personeelsbestand moet tegen het einde van 2025 worden afgerond, aldus Bosch.