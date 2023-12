Duitsland mag uitbater sluitende kolencentrales miljarden betalen

Duitsland mag de exploitant van bruinkoolcentrales die vervroegd moeten sluiten miljarden euro’s betalen. Die schadeloosstelling is geen verboden staatssteun, oordeelt de Europese Commissie.

Duitsland wil dat het vanaf 2038 uit is met het opwekken van elektriciteit uit bruin- en steenkool. De kolen zijn vervuilender dan olie en gas.

De regering in Berlijn betaalt energiebedrijf RWE 2,6 miljard euro om de centrales, die eigenlijk nog jaren hadden kunnen doordraaien, eerder te sluiten. Ook energiebedrijf LEAG, vooral actief in Oost-Duitsland, is een schadevergoeding beloofd. De miljarden zijn bedoeld om gederfde inkomsten te vergoeden en de kosten te dekken voor het sluiten en saneren van mijnen en centrales.

De Europese Commissie bewaakt de vrije concurrentie op de interne markt van de EU. Er zijn strenge regels om te voorkomen dat bijvoorbeeld overheden hun eigen bedrijfsleven bevoordelen.