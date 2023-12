Faillissement dichtbij voor verpakkingsloze super Pieter Pot

De al tijden noodlijdende verpakkingsloze onlinesupermarkt Pieter Pot dreigt dinsdag failliet te worden verklaard. De onderneming meldt dat schuldeiser pensioenfonds BPFL het bankroet heeft aangevraagd, waar Pieter Pot het niet mee eens is. “We hadden gehoopt op een coulanceregeling omdat de weg naar herstel succesvol verloopt. Het is afwachten hoe de rechter dinsdag beslist”, licht algemeen directeur Jouri Schoemaker toe.

Pieter Pot startte in oktober een crowdfundingsactie om van de schulden af te komen. Volgens Schoemaker is nu ruim 2 miljoen euro van de benodigde 3 miljoen opgehaald. “Het overgrote deel van de crediteuren heeft ons de tijd gegeven om de crowdfundingscampagne te laten slagen. Tot onze teleurstelling wil het pensioenfonds ons niet langer de tijd geven.”

De onlinesupermarkt heeft naar eigen zeggen een schuld van een kleine 80.000 euro bij BPFL, wat staat voor Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen. In totaal heeft Pieter Pot 140 schuldeisers.

Schoemaker zegt te hopen dat de rechter zijn bedrijf nog een week uitstel geeft. “Daar zullen we om vragen in ons pleidooi. Een direct faillissement zou ook nadelig zijn voor onze andere crediteuren.” De zaak dient om 10.00 uur bij de rechtbank in Rotterdam, de uitspraak wordt rond 16.00 uur verwacht.

Pieter Pot is naar eigen zeggen momenteel de enige verpakkingsvrije supermarkt ter wereld die op landelijke schaal opereert en heeft zo’n 20.000 actieve klanten. Klanten krijgen hun boodschappen in glazen flessen en potten die de winkel via een statiegeldsysteem steeds opnieuw gebruikt om zo verpakkingsafval te voorkomen.

Het afgelopen jaar heeft de in 2019 opgerichte supermarkt meerdere maatregelen genomen om winstgevend te worden. Zo heeft het bedrijf kosten bespaard door het aantal werknemers terug te brengen. Ook besteedde Pieter Pot het vullen, bestellen, bezorgen, uitpakken en het wassen van alle potten uit.