Franse AI-start-up haalt 385 miljoen euro aan investeringen op

De Franse kunstmatige intelligentie-start-up Mistral AI heeft 385 miljoen euro aan investeringen opgehaald en is daarmee een van de leidende AI-bedrijven in Europa. De waarde van het bedrijf wordt inmiddels geschat op 2 miljard euro.

Het bedrijf werd in mei opgericht en had een maand later al 105 miljoen euro opgehaald. Mistral AI heeft 22 medewerkers. Topman Arthur Mensch noemt de nieuwe investeringen “een volgende grote stap in onze versnelling”. De drie Franse oprichters hebben allemaal ervaring bij grote Amerikaanse techbedrijven, waaronder Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook.

Onder de investeerders zijn een aantal grote Amerikaanse bedrijven, waaronder softwareconcern Salesforce. Volgens bronnen financiert chipbedrijf Nvidia de start-up ook, schrijft het Franse persbureau AFP.

Alleen het Duitse AI-bedrijf Aleph Alpha haalde binnen Europa meer geld op. Eind november haalde die start-up een half miljard dollar aan investeringen op, waarmee het bedrijf zei te kunnen concurreren met ChatGPT-moeder OpenAI en grote bedrijven als Microsoft en Google op het gebied van kunstmatige intelligentie.