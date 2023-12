Kerstdrukte in de relatiegeschenkenbranche

De feestdagen in december creëren een warme en gezellige sfeer. De relatiegeschenkenbranche heeft het in deze tijd extra druk. Talloze werkgevers bestellen last-minute hun eindejaars- en kerst geschenken voor hun werknemers en relaties. Joinz relatiegeschenken bedrukt iedere decembermaand dan ook duizenden geschenken. Van klassieke kerstpakketten tot de nieuwste gadgets. Welke producten zorgen er dit jaar dat de medewerkers van Joinz overuren draaien? En is de extreme drukte nog wel bij te houden?

Gepersonaliseerde eindejaarsgeschenken

Wij spraken met succesvol ondernemer en co-founder van Joinz, Bram van Oordt (34). ‘Sommige bedrijven zijn er al vroeg bij en bestellen de kerstgeschenken al in juni, maar de meeste werkgevers bestellen de eindejaars- en kerstgeschenken pas in december’, zegt van Oordt. Hij voegt daar aan toe: ‘Het is dan wel extra druk, maar het natuurlijk fijn om zoveel klanten tevreden te stellen met een mooi gepersonaliseerd geschenk voor de feestdagen. We proberen om voor iedere klant de tijd te nemen om het perfecte geschenk te leveren. Gelukkig hebben we een gemotiveerd team en leveren we de bestellingen op tijd voor de feestdagen.’

Joinz bedrukt de geschenken namelijk met een bedrijfslogo of met een mooie nieuwjaarswens. Zo wordt jouw geschenk volledig gepersonaliseerd en hebben je relaties een aandenken aan jouw bedrijf tijdens de warme winterdagen. Een beter geschenk kan je je volgens van Oordt niet wensen. ‘Wat is er nou een passender geschenk dan een gemeend en persoonlijk geschenk tijdens deze liefdevolle feestdagen?’

Populairste eindejaarsgeschenken 2023

Het assortiment voor eindejaars- en kerstgeschenk van Joinz is ontzettend ruim. Zo kan je een geschenk laten bedrukken dat past bij jouw bedrijf en relaties. Het diverse aanbod van Joinz biedt veel keus. Van een warme kerstmuts tot touchscreen-handschoenen en van een gepersonaliseerde fles drank tot heerlijke kerstchocolade.

De aanvragen en bestellingen verschillen heel erg, maar zegt van Oordt: ‘Er zijn een aantal eindejaarsgeschenken die er dit jaar met kop en schouders boven uitsteken en opvallend vaak worden besteld.’

Dé kerstfavoriet van 2023 zijn de gegraveerde borrelplanken . De borrelplanken van Joinz hebben een chique uitstraling en een moderne touch. De borrelplanken worden gegraveerd met een laserstraal die een logo of tekst gedetailleerd in de plank kan graveren. Een gepersonaliseerde borrelplank is een warm geschenk waar je ideaal gebruik van kan maken tijdens de kerst- of eindejaarsborrel. Geen wonder dat dit geschenk juist rond de feestdagen zo populair is!

Samen met je naasten proosten op een voorspoedig nieuwjaar? Joinz bedrukt wijnflessen met eigen etiket. De ontwerpers van Joinz zijn ervaren en sturen binnen enkele uren na de aanvraag een geheel eigen ontwerp van je etiket op. Schenk je werknemers een heerlijk flesje rode of witte wijn, of ga samen met je relaties 2024 in met een mousserende wijn zoals prosecco, cava of champagne. Een fles wijn met eigen etiket valt altijd in de smaak!

Een echte klassieker die ieder jaar weer reuze populair is, is de bedrukte thermosfles. En niet zonder goede reden! Met een thermosfles kan je altijd genieten van je favoriete warme tijdens het reizen of een winterwandeling. Een thermosfles houdt je warme drank namelijk tot wel 8 uur warm! Zo komt dit warme wintergeschenk altijd goed van pas rond de feestdagen.

Duurzaamheidstip: De thermosflessen van Joinz worden van gerecycled en roestvrij staal gemaakt. Een geschenk voor je medewerkers én het milieu!

Kerstpakketten bestellen bij Joinz

Sommige werkgevers leggen hun werknemers extra in de watten met een mooi kerstpakket. Kerstpakketten zijn al een eeuwenoude traditie waarbij werkgevers hun armere werknemers eten mee naar huis gaven voor een kerstdiner. Tot op de dag van vandaag vinden werknemers het nog steeds leuk om hun hardwerkende collega’s en relaties te verwennen met een warm kerstpakket.

De kerstpakketten zijn inmiddels in alle soorten en maten verkrijgbaar. Volgens van Oordt zorgen de originele kerstpakketten ervoor dat het voor de werknemers ook echt nog een verrassing blijft wat ze in hun kerstpakket krijgen. ‘Wie verwacht er nou een stoere vuurschaal, een wijnkoeler of een warme winterhoodie in zijn kerstpakket?’

Er zijn een aantal categorieën binnen de kerstpakketten die het dit jaar extra goed doen. Zo zijn de biologische en ecologische kerstpakketten dit jaar extra populair. ‘Het is mooi om te zien dat zoveel bedrijven een groene keuze maken bij het kiezen van hun kerstpakket. Een duurzaam kerstpakket is net zo leuk als een normaal kerstpakket, maar je verspreid wel een belangrijke boodschap.’, aldus van Oordt.

Naast de ecologische kerstpakketten zijn de borrel kerstpakketten dit jaar ook weer razend populair. De borrelpakketten zitten goedgevuld met heerlijke dranken, hartige snacks en mooie accessoires zoals een borrelplank en kaarsen.