Koerssprong Macy’s op Wall Street door overnamespeculatie

Macy’s werd maandag bijna 16 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft een groep investeerders een voorstel gedaan om de Amerikaanse warenhuisketen te kopen voor 5,8 miljard dollar (zo’n 5,4 miljard euro). Het is echter nog niet duidelijk of Macy’s, dat ook eigenaar is van de luxe warenhuizen Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, het bod steunt.

De algehele stemming op Wall Street was verder afwachtend. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en op woensdag wordt het rentebesluit bekendgemaakt. De Fed zal de rente vrijwel zeker opnieuw ongewijzigd laten, nu de inflatie flink is afgekoeld.

Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over het toekomstige rentebeleid. Op de financiƫle markten wordt al volop gespeculeerd dat het rentetarief in de Verenigde Staten volgend jaar zal worden verlaagd. Op dinsdag komen daarnaast ook nog nieuwe Amerikaanse inflatiegegevens naar buiten.

De Dow noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 36.289 punten. De bredere S&P 500-index stond een fractie lager op 4605 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 14.373 punten. De S&P 500 boekte vorige week de zesde weekwinst op rij en sloot vrijdag op het hoogste niveau van dit jaar.

Occidental Petroleum won 1 procent. De olieproducent koopt zijn niet-beursgenoteerde branchegenoot CrownRock voor 12 miljard dollar. Door de overname vergroot Occidental zijn aanwezigheid in het olierijke gebied Permian Basin in het westen van Texas. Eerder dit jaar nam concurrent ExxonMobil al Pioneer Natural Resources, een andere grote speler in het Permian Basin, over voor zo’n 60 miljard dollar.

Cigna maakte een koerssprong van bijna 14 procent, terwijl Humana 1 procent verloor. Volgens persbureau Bloomberg hebben de twee grote Amerikaanse zorgverzekeraars hun fusiepoging gestaakt omdat ze het niet eens konden worden over de prijs. Eind november werd door verschillende Amerikaanse media gemeld dat de twee bedrijven gesprekken zouden voeren over een samensmelting. Cigna kondigde daarnaast zondag aan voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.