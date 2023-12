Krant: investeerders doen miljardenbod op warenhuisketen Macy’s

Een groep investeerders heeft een voorstel gedaan om de Amerikaanse warenhuisketen Macy’s te kopen voor 5,8 miljard dollar (zo’n 5,4 miljard euro). Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De investeerdersgroep heeft het voorstel ook met Macy’s besproken en het bestuur van de keten is bijeengekomen om het bod te bestuderen. Het is volgens de ingewijden echter niet duidelijk of de retailer voorstander is van het bod.

Arkhouse Management, een bedrijf gespecialiseerd in vastgoedbeleggingen, en vermogensbeheerder Brigade Capital Management dienden een voorstel in om de aandelen van het bedrijf over te nemen voor 21 dollar per stuk. Het aandeel Macy’s sloot afgelopen vrijdag op een koers van 17,39 dollar per aandeel.

Het bod op Macy’s, dat ook eigenaar is van de luxe warenhuizen Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, werd naar verluidt al op 1 december ingediend. Hoewel de warenhuissector last heeft van de toenemende aankopen via internet, de teloorgang van winkelcentra en vervolgens de coronapandemie, zijn de investeerders van mening dat “Macy’s ondergewaardeerd is op de aandelenbeurs”.