Lobbyclub: recordaantal mensen VS pakt vliegtuig rond feestdagen

Maar liefst 7,5 miljoen mensen in de Verenigde Staten zullen gedurende de feestdagenperiode in het vliegtuig stappen. Dat verwacht de American Automobile Association (AAA), die spreekt van een recordaantal. Ook het aantal mensen dat met de auto op pad gaat om bijvoorbeeld vrienden en familie te bezoeken neemt flink toe.

Sinds de AAA begon met het bijhouden van de gegevens in 2000, is het verwachte aantal vliegtuigreizigers niet zo hoog geweest. Het oude record van 7,3 miljoen werd gemeten in 2019, het laatste jaar voor het uitbreken van de coronacrisis. Het zou niet de eerste keer dit jaar zijn dat een record wordt verbroken. Ook tijdens Thanksgiving werd een recordaantal mensen gecontroleerd door beveiligers op Amerikaanse luchthavens.

Het totale aantal reizigers in de periode van 23 december tot 1 januari schat de AAA op 115 miljoen. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. 104 miljoen daarvan zijn automobilisten, aldus de autolobbyclub.