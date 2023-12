Microsoft wil cloudactiviteiten in Duitsland verdubbelen

Microsoft heeft dit jaar de capaciteit van zijn cloudplatform Azure in Duitsland al aanzienlijk uitgebreid en heeft plannen om het aanbod begin 2024 te verdubbelen. Dat zei Marianne Janik, de baas van Microsoft Duitsland, maandag in een toespraak in München.

Vooral de toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) zijn volgens Janik de drijvende krachten achter de uitbreiding van de cloudactiviteiten van het softwareconcern. “Steeds meer Duitse producten maken gebruik van de cloud en AI. Toegang tot krachtige cloud- en AI-oplossingen is daarom een basisvoorwaarde voor een sterke economie”, aldus Janik.

Door de cloudcapaciteiten in Duitsland uit te breiden, zorgt Microsoft ervoor dat het aan de vraag van klanten kan blijven voldoen. Tot de klanten van de dienst in Duitsland behoren bedrijven als Bayer, Deutsche Bahn, Deutsche Börse, Lufthansa, Mercedes-Benz, SAP en Siemens.

Microsoft Azure concurreert wereldwijd met clouddiensten als AWS van Amazon en Google Cloud van Alphabet. De cloudbusiness is een belangrijke activiteit voor Microsoft. In het afgelopen kwartaal groeiden de clouddiensten en AI-systemen van het bedrijf met bijna een derde.