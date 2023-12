Ophef om campagne modeketen Zara door associatie met oorlog Gaza

Modewinkelketen Zara krijgt online kritiek op een recente campagne. Daarin staan modellen afgebeeld met mannequins die in witte lakens zijn gewikkeld. Op sociale media maken verschillende mensen de vergelijking met dode slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas die op bepaalde afbeeldingen ook in witte lakens zijn gewikkeld.

Op Instagram zijn ruim 5600 berichten aangemaakt met de hashtag ‘boycottzara’. Op videoplatform TikTok zijn filmpjes met datzelfde kenmerk al bijna 18 miljoen keer bekeken. In een bericht op X wordt Zara ervan beticht “genocide te gebruiken voor marketingdoeleinden”. Meerdere gebruikers roepen op de kledingwinkels van het Spaanse bedrijf te boycotten. In een ander bericht wordt gesteld dat Zara met de nieuwe campagne “de spot drijft met dode Palestijnen”.

Zara heeft nog niet gereageerd op de kritiek.

De modewinkelketen, die vorige maand zijn grootste vestiging van de wereld in Rotterdam opende, raakte twee jaar geleden ook al in opspraak. Aanleiding toen was een haatbericht dat hoofdontwerpster Vanessa Perilman van Zara aan een Palestijns model had gestuurd. Ook toen werd online opgeroepen tot een boycot van Zara. De modeketen nam vervolgens afstand van het bericht van de ontwerpster.