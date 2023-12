Peiling: wereldwijde economische groei vertraagt volgend jaar

De wereldwijde economische groei zal volgend jaar verder vertragen, denken economen bij grote banken volgens een peiling van persbureau Reuters. De verhoogde rentes, gestegen energieprijzen en onzekerheden in de twee grootste economie├źn, de Verenigde Staten en China, zorgen volgens hen voor minder groei.

Onder meer economen bij Morgan Stanley, Goldman Sachs en Deutsche Bank gaven hun verwachtingen voor het komende jaar. Zij verwachten dat de wereldwijde economie dit jaar groeit met 2,9 procent en volgend jaar met 2,6 procent.

De economie van Europa kan volgens de economen volgend jaar in een milde recessie komen, net als die van het Verenigd Koninkrijk. Nederland zit momenteel al in een recessie, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige maand. Van een recessie is sprake als de economie minstens twee kwartalen achter elkaar krimpt.

De economische groei in China wordt waarschijnlijk lager, denken de economen. Bedrijven willen minder afhankelijk worden van het Aziatische land en zoeken naar locaties buiten China. De Chinese economie heeft het dit jaar ook moeilijk en herstelt zich moeizaam na het loslaten van de coronamaatregelen eind vorig jaar. Ook heerst er een grote vastgoedcrisis. In de VS kan onzekerheid over mogelijke renteverlagingen door de Federal Reserve voor vertraging zorgen.