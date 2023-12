Studie: een op vijf exporteurs verwacht volgend jaar minder omzet

Exporteurs hebben niet al te hoge verwachtingen voor het nieuwe jaar. Bijna de helft van de handels- en productiebedrijven denkt dat de omzet gelijk zal blijven, terwijl een op de vijf een krimp voorziet. Dat meldt ondernemersvereniging evofenedex, die samen met kredietverzekeraar Atradius onderzoek deed naar de internationale handel in november.

Veel van de internationaal opererende bedrijven geven aan dat zij last hebben van minder vraag. “Hoewel het beeld bij bedrijven de afgelopen maanden vrij stabiel is, zijn er nog steeds meer bedrijven waar de winst daalt ten opzichte van een jaar geleden dan groeit”, zegt algemeen directeur Bart Jan Koopman van evofenedex. “De gemiddelde winstdaling is ook nog eens groter en de gemiddelde winststijging lager dan eerder dit jaar.”

Binnen de bedrijven zelf lijkt veel op orde. Zo lag het aandeel bedrijven dat last heeft van belemmeringen bij de bedrijfsprocessen vorige maand op het laagste niveau van dit jaar. Bijna vier op de tien bedrijven geven zelfs aan helemaal geen last van verstoringen te hebben. “Ondanks alle uitdagingen in de wereld lijken de toeleveringsketens meer en meer onder controle te komen”, zegt Koopman daarover.

Maar volgens hem moet wel worden opgemerkt dat nog altijd 45 procent van de bedrijven stelt te kampen met verstoringen. Als voornaamste belemmering worden personeelstekorten genoemd, gevolgd door hoge energiekosten en oplopende personeelskosten door het aantrekken van flexkrachten.