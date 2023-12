VN-organisatie ziet minder wereldwijde handel in 2023

De wereldwijde handel is dit jaar duidelijk kleiner dan vorig jaar, meldt de VN-conferentie over handel en ontwikkeling (UNCTAD) in een nieuw rapport. Dat komt onder meer door gestegen rentes en spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Voor volgend jaar rekent de VN-organisatie nog niet echt op verbetering.

De handel in goederen en diensten neemt dit jaar met 5 procent af, verwacht de VN-organisatie. De totale waarde komt uit op een kleine 31 biljoen dollar, omgerekend meer dan 28,5 biljoen euro. Vorig jaar bereikte de wereldwijde handel een recordhoogte van ruim 32 biljoen dollar. De daling dit jaar komt vooral doordat er voor minder geld aan goederen worden verhandeld. De waarde van de handel in diensten neemt wel toe.

Het is volgens onderzoekers van UNCTAD erg onzeker wat de wereldhandel volgend jaar gaat doen. In het rapport zijn ze over het algemeen somber over de vooruitzichten. “Aanhoudende geopolitieke spanningen, hoge schulden en wijdverspreide economische kwetsbaarheid hebben naar verwachting een negatieve invloed op wereldhandelspatronen”, staat in het rapport.