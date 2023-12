Warenhuisketen Macy’s schiet omhoog op positief Wall Street

De Amerikaanse warenhuisketen Macy’s werd maandag op Wall Street in een klap bijna 20 procent meer waard na berichten dat het bedrijf wordt overgenomen. Volgens verschillende Amerikaanse media deed een groep investeerders een voorstel om de Amerikaanse warenhuisketen te kopen voor 5,8 miljard dollar (zo’n 5,4 miljard euro). Het is echter nog niet duidelijk of Macy’s, dat ook eigenaar is van de luxe warenhuizen Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, het bod steunt.

Ook chipconcern Broadcom (plus 9 procent) ging hard omhoog. Dat gebeurde na een koopaanbeveling voor het aandeel van zakenbank Citigroup. Vrijdag was het bedrijf ook al gewild bij beleggers na de publicatie van een gunstig kwartaalrapport.

Wall Street begon de nieuwe handelsweek wat terughoudend, maar eindigde hoger. De S&P 500-index sloot met een winst van 0,4 procent op 4622,44 punten, de hoogste slotstand van dit jaar. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de plus op 36.404,93 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 14.432,49 punten. De S&P 500 boekte vorige week de zesde weekwinst op rij.

Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en op woensdag wordt het rentebesluit bekendgemaakt. De Fed zal de rente vrijwel zeker opnieuw ongewijzigd laten, nu de inflatie flink is afgekoeld.

Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over het toekomstige rentebeleid. Op de financiƫle markten wordt al volop gespeculeerd dat het rentetarief in de Verenigde Staten volgend jaar zal worden verlaagd. Op dinsdag komen daarnaast ook nog nieuwe Amerikaanse inflatiegegevens naar buiten.

Cigna maakte een koerssprong van 16,6 procent, terwijl Humana 1 procent verloor. Volgens geruchten hebben de twee grote Amerikaanse zorgverzekeraars hun fusiepoging gestaakt omdat ze het niet eens konden worden over de prijs. Eind november werd door verschillende Amerikaanse media gemeld dat de twee bedrijven gesprekken zouden voeren over een samensmelting.