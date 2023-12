Amerikaanse inflatie en begin Fed-vergadering centraal op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. Beleggers hopen dat die cijfers wijzen op een verdere afkoeling van de stijging van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld. De cijfers komen voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag bekend wordt gemaakt. Dinsdag beginnen de Amerikaanse centralebankiers al aan hun tweedaagse rentevergadering.

Algemeen wordt verwacht dat de Fed het rentetarief opnieuw ongewijzigd zal laten, nu de inflatie flink is afgekoeld ten opzichte van de piekniveaus van vorig jaar. In Nederland kwam statistiekbureau CBS dinsdagochtend al met een tweede raming van de inflatie. Die kwam conform de eerdere schatting in november uit op 1,6 procent. De prijsstijgingen keerden daarmee weer terug na een negatieve inflatie, ook wel deflatie genoemd, in oktober.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De Aziatische beurzen gingen dinsdag overwegend licht vooruit, na de aanhoudende winstreeks op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus en de beurs in Hongkong was een positieve uitschieter met een winst van 1 procent.

Op Beursplein 5 staat Fastned in de belangstelling. Het snellaadbedrijf zal waarschijnlijk het eerder voorspelde aantal van meer dan zestig nieuw gebouwde stations in 2023 niet halen. Het slechte weer in veel van Fastneds markten hebben in de afgelopen maanden invloed gehad op de bouw en netaansluitingen. Het bedrijf verwacht in de komende weken wel zijn driehonderdste station te openen.

Verlichtingsbedrijf Signify maakte bekend topman Eric Rondolat bij de aandeelhoudersvergadering in mei 2024 te willen herbenoemen. Financieel directeur Javier van Engelen en commercieel directeur Maria Letizia Mariani zullen het bedrijf volgend jaar verlaten.

Marel kondigde aan Arni Sigurdsson te hebben benoemd tot nieuwe topman. Hij was al sinds november interim-topman van de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines. Lucas Bols liet weten dat drankenbedrijf Nolet het eerder aangekondigde overnamebod op zijn branchegenoot heeft gelanceerd.

De euro was 1,0775 dollar waard, tegen 1,0746 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 71,83 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 76,52 dollar per vat.