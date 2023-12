Bedrijf Jeff Bezos werkt aan nieuwe lancering New Shepard-raket

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, wil binnenkort zijn herbruikbare New Shepard-raket weer gaan lanceren. Dat vaartuig staat na een mislukte vlucht al meer dan een jaar aan de grond. Persbureau Bloomberg meldt een interne mail ingezien te hebben waarin staat dat de onderneming mikt op een lancering tussen 18 en 21 december.

De New Shepard slaagde er vorig jaar september niet in de rand van de ruimte te bereiken. Een minuut na de lancering en zo’n 8 kilometer boven het oppervlak van de aarde sloegen er vlammen uit de raketmotoren die een capsule met daarin onder meer NASA-apparatuur omhoog zouden brengen.

Ook volgende week zou het gaan om een onbemande vlucht. De lading bestaat uit apparatuur voor onderzoek. Voor de vlucht daadwerkelijk mag vertrekken, heeft Blue Origin wel toestemming nodig van Federal Aviation Administration (FAA). Het is niet bekend of die toezichthouder al heeft ingestemd met de plannen voor een lancering.

Met de New Shepard werden eerder ook mensen naar de zogeheten rand van de ruimte, op zo’n 100 kilometer hoogte, gebracht. In 2021 zat Bezos zelf op de eerste bemande vlucht. Ook acteur William Shatner, beter bekend als Captain Kirk in de televisieserie Star Trek, ging met de New Shepard mee. De vlucht van september vorig jaar was de 23e missie van de New Shepard.