Bedrijven schipperen tussen duurzaam en goedgevuld kerstpakket

Duurzame kerstpakketten zijn in trek. Werknemers vinden dit jaar in hun pakket een koffiemok of waterfles, een rugzak van gerecyclede petflessen, ecologisch voedsel en minder papieren opvulmateriaal. Maar door de soms hogere prijs van duurzame producten zijn er ook een hoop bedrijven die wel een duurzamer kerstpakket willen, maar het uiteindelijk niet doen. Dat komt naar voren uit een rondgang door het ANP langs verkopers van kerstpakketten.

Veel bedrijven zetten duurzaamheid in hun wensenlijst op één, zegt Guyonne Hayen van Company of Gifts, dat onder andere kerstpakketten aanbiedt. Toch kiezen klanten vaak op het laatste moment voor de goedkopere, traditionele variant, door de hogere prijs van duurzame kerstpakketten. Volgens Bart Poierrié, eigenaar van Kerstpakketten.nl, is een duurzaam kerstpakket 15 tot 20 procent duurder dan een traditioneel pakket.

“Klanten haken af, omdat de prijs leidend is. De wens en de intentie voor duurzaamheid is er, maar die blijkt nog niet helemaal intrinsiek te zijn”, licht Hayen toe. “Wij willen bedrijven helpen bij die transitie. Als zij binnen hun bedrijf willen verduurzamen, moet een kerstpakket aan het einde van het jaar dat ook uitdragen.”

Sandra Scholten, eigenaar van webshop Life is a Gift, geeft aan dat het voor bedrijven een lastige afweging is. “Bedrijven willen veel en vaak geven en dat gaat niet samen met duurzaamheid.” Het is volgens Scholten daarom schipperen tussen óf een pakket waar minder in zit, óf meer producten die minder duurzaam zijn.

Een kerstpakket kost dit jaar gemiddeld zo’n 45 euro, blijkt uit de rondgang. Bij sommige bedrijven is dat iets meer dan voorgaande jaren. Dat komt volgens Anita Looman van geschenkpakkettenbedrijf Stegman deels door een verruiming van de werkkostenregeling dit jaar, waarmee werkgevers hun werknemers vergoedingen kunnen geven zonder dat ze daar belasting over hoeven te betalen. Door de verruiming kunnen bedrijven meer aan bijvoorbeeld kerstpakketten uitgeven.

Naast de klassieke kerstpakketten kiezen bedrijven ook vaak voor een cadeaubon aan hun werknemers, of laten hen zelf iets uitkiezen. Dat is ook duurzamer, zegt Looman. “Mensen kiezen dan iets dat ze echt willen hebben.” Vorig jaar kregen in totaal zo’n 7,4 miljoen werknemers in Nederland een kerstpakket of cadeaukaart, volgens brancheorganisatie Promotional Products Professionals.