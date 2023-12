Beurshandelaren wachten op rentebesluit Fed, DSM daalt in AEX

De belangrijkste beursgraadmeters in Europa kwamen dinsdag nauwelijks in beweging, in afwachting van een belangrijk Amerikaans rentebesluit dat woensdag bekend wordt gemaakt. Daarbij moesten beleggers het met weinig richtinggevend bedrijfsnieuws doen. Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich verloor, zonder duidelijke reden, 2 procent en stond daarmee onderaan in de AEX.

De belangrijkste beursgraadmeter op het Damrak zelf eindigde een fractie lager op 786,13 punten. Daarmee staat de AEX nog altijd bijna 100 punten hoger vergeleken met de eindstand van vorig jaar. Ook de MidKap, de index van middelgrote fondsen, sloot praktisch onveranderd, op 881,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kwamen eveneens nauwelijks van hun plek.

Beurshandelaren kregen tijdens de middaghandel nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten te verwerken. De consumentenprijzen daar zijn vorige maand met 3,1 procent gestegen, in lijn met de verwachtingen van economen. De cijfers komen voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag. Dinsdag beginnen de Amerikaanse centralebankiers al aan hun tweedaagse rentevergadering.

De sterkere dalers in de AEX waren niet aan een specifieke sector toe te wijzen. Zo moest supermarktconcern Ahold Delhaize 1,5 inleveren en werd verzekeraar ASR 1 procent minder waard. Betalingsverwerker Adyen, een van de winnaars de afgelopen werken, verloor 0,7 procent.

Muziekmaatschappij UMG (plus 1,5 procent) eindigde bovenaan bij de grote fondsen in Amsterdam. Ook de chipbedrijven ASML en Besi, de grote beurswinnaars van dit jaar, gingen verder omhoog en klommen rond 0,8 procent.

In de MidKap klom Signify 0,8 procent. Het verlichtingsbedrijf wil topman Eric Rondolat bij de aandeelhoudersvergadering in mei 2024 herbenoemen. Financieel directeur Javier van Engelen en commercieel directeur Maria Letizia Mariani zullen het bedrijf volgend jaar verlaten.

Bij de kleinere bedrijven steeg Fastned 1,9 procent. Het snellaadbedrijf zal waarschijnlijk het eerder voorspelde aantal van meer dan zestig nieuw gebouwde stations in 2023 niet halen. Het slechte weer in veel van Fastneds markten hebben in de afgelopen maanden invloed gehad op de bouw en netaansluitingen. Het bedrijf verwacht in de komende weken wel zijn driehonderdste station te openen.