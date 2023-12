Britse toezichthouder onderzoekt groene claims Unilever

De Britse marktautoriteit onderzoekt of Unilever zich milieuvriendelijker voordoet dan het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern daadwerkelijk is. De Competition and Markets Authority (CMA) is bezorgd over marketinguitingen die mogelijk wijzen op ‘greenwashing” zoals misleiding over het duurzaamheidsgehalte van producten ook wel heet.

Het bedrijf achter producten als Dove-zeep, Axe-deodorant en Magnum-ijsjes gebruikt volgens de CMA bewoordingen die “vaag” zijn. Dat kan het winkelend publiek misleiden over de impact op het milieu van de Unilever-producten die ze kopen. Concrete voorbeelden noemt de toezichthouder niet.

De Britse multinational omschrijft soms ook bepaalde ingredi├źnten op een manier “die mogelijk overdrijven hoe natuurlijk het product is”, vindt de toezichthouder. Ook zijn beweringen over de mogelijkheden om materialen te recyclen onduidelijk, omdat niet helder is of het dan om alleen de verpakking of het hele product gaat.

De komende tijd zal de CMA meer informatie opvragen bij Unilever. Als de toezichthouder vaststelt dat Unilever inderdaad aan greenwashing doet, kan het bedrijf gedwongen worden aanpassingen te doen. Ook kan de CMA Unilever voor de rechter dagen of de zaak sluiten zonder actie te ondernemen.

Unilever zegt “verrast en teleurgesteld” te zijn over de aankondiging van het onderzoek en spreekt aantijgingen van misleiding tegen. “Unilever streeft ernaar verantwoorde claims te doen over de voordelen van onze producten op onze verpakkingen en deze transparant en duidelijk te maken. We hebben robuuste processen ge├»mplementeerd om ervoor te zorgen dat eventuele beweringen kunnen worden onderbouwd”, laat het bedrijf weten.

Het onderzoek van de CMA, waar Unilever aan zegt mee te werken, is onderdeel van een bredere studie van de marktwaakhond naar claims die bedrijven doen over hun duurzaamheid. In januari kondigde de CMA al aan na te gaan of consumenten worden misleid door die claims.