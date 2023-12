Busbranche: betere rij- en rusttijden voor touringcarchauffeurs

Er komen “vrijwel zeker” specifiekere regels voor touringcarchauffeurs in de Europese regelgeving. Dat zegt branchevereniging Busvervoer Nederland, onderdeel van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), nadat het Europees Parlement hierover dinsdag zijn standpunten had bepaald. “Dit is ontzettend goed nieuws. Al jaren strijden de touringcarondernemers tegen het feit dat buschauffeurs hetzelfde behandeld worden als vrachtwagenchauffeurs”, aldus KNV-directeur Carlo Cahn.

“Hopelijk komt hiermee een einde aan de gekke situatie dat voor het vervoeren van een stalen balk en voor het vervoeren van personen precies dezelfde rijtijden gelden.” Het gaat in de touringcarbranche namelijk niet om zoveel mogelijk rijden, maar om kunnen rijden en pauzeren wanneer de klant dat wil, verduidelijkt Cahn.

Zo zou de pauzeregeling flexibeler moeten worden en zou het mogelijk moeten zijn voor een chauffeur van een touringcar om een paar keer per reis de dagelijkse rust een uur op te schuiven, gecombineerd met minder rij-uren op die dag. “Klanten kunnen straks na het diner of een theatervoorstelling gewoon opgehaald worden door de bus, zonder dat de chauffeur in de knoei komt met zijn dagelijkse werktijd”, schrijft de KNV.