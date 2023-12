Ford wint op beurs ondanks tegenvaller met elektrische wagens

Autoconcern Ford Motor hoorde dinsdag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York met een koersplus van bijna 1 procent. Beleggers lieten zich niet afschrikken door een besluit van Ford om de productiedoelstelling voor 2024 van zijn F-150 Lightning plug-in pick-up flink te verlagen. Ford schroeft ook de productie van zijn elektrische Mustang Mach-E in Mexico terug en schuift plannen voor een tweede accufabriek in Kentucky op de lange baan.

Ford grijpt in vanwege de afnemende vraag naar elektrische modellen. Volgens een rapport van kenners van UBS lijken autofabrikanten “voortdurend met nieuwe, onvoorziene uitdagingen te worden geconfronteerd” als het gaat om elektrische auto’s. Toch is dit volgens hen niet per se slecht nieuws voor de sector. De vertraging in de opmars van elektrische wagens zou de winsten van de autofabrikanten juist ten goede kunnen komen.

Ook Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, won aan beurswaarde. De onderneming maakte bekend dat ze nu 7 miljoen abonnees heeft voor haar Snapchat+-aanbod, dat gebruikers vroegtijdige of exclusieve toegang geeft tot bepaalde functies. In september telde de dienst nog 5 miljoen gebruikers. Het aandeel steeg bijna 1 procent.

Oracle was daarentegen een grote verliezer op Wall Street. Het Amerikaanse softwareconcern boekte in het afgelopen kwartaal minder omzet dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Het aandeel werd ruim 12 procent lager gezet. Hasbro ging daarnaast dik 1 procent omlaag. De speelgoedfabrikant schrapt de komende twee jaar 1100 banen na tegenvallende verkopen in de belangrijke feestdagenperiode. Ook een eerdere ontslagronde leverde niet genoeg resultaat op.

Wall Street was verder vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag bekend wordt gemaakt. De Dow-Jonesindex won 0,5 procent tot 36.577,94 punten. De brede S&P 500-index steeg ook 0,5 procent, tot 4643,70 punten, en techgraadmeter Nasdaq ging 0,7 procent omhoog tot 14.533,40 punten. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het rentetarief opnieuw ongewijzigd zal laten nu de inflatie flink is afgekoeld ten opzichte van de piekniveaus van vorig jaar.