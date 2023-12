Gamebeurs E3 in Los Angeles houdt op te bestaan

De E3, wat ooit de grootste gamesbeurs ter wereld was, komt niet meer terug. De organisatie achter het jarenlang in Los Angeles gehouden evenement is het niet gelukt de vakbeurs na de coronapandemie opnieuw te organiseren. Dit komt omdat er vanuit de gamesindustrie niet genoeg interesse meer is.

“Na meer dan twintig jaar E3, elke keer groter dan de vorige editie, is het tijd om afscheid te nemen”, plaatste organisator Entertainment Software Association dinsdag op X. “Bedankt voor de mooie herinneringen.”

De vakbeurs voor de videogames-industrie, voluit Electronic Entertainment Expo, werd voor het eerst in 1995 georganiseerd en groeide wereldwijd uit tot een toonaangevende vakbeurs voor uitgevers en ontwikkelaars van videogames. Op zijn hoogtepunt was de show een belangrijk podium voor het presenteren van nieuwe spellen en spelcomputers.

Maar de laatste editie van de E3 die echt op locatie plaatsvond, dateert alweer van 2019. In 2020 kon de show niet doorgaan als gevolg van de coronapandemie. Het jaar daarop was er alleen een virtuele editie. Dit jaar zou het evenement eigenlijk in juni plaatsvinden, maar het werd afgelast omdat er niet genoeg animo was.

Wat meespeelt is dat grote consolemakers en game-uitgevers steeds vaker hun eigen evenementen en onlinepresentaties zijn gaan organiseren. Xbox-producent Microsoft, Sony, Nintendo en de Franse uitgever Ubisoft kozen er allemaal voor, nog voor de annulering, om dit jaar niet naar de E3 te gaan.