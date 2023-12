Groot waterstofproject Delfzijl uitgesteld om tegenvallende markt

Een groot groen waterstofproject op het Chemiepark Delfzijl wordt uitgesteld tot op zijn vroegst 2028. Volgens initiatiefnemer HyCC gaan de ontwikkelingen op de waterstofmarkt namelijk trager dan voorzien. Daarnaast zijn de kosten voor waterstofprojecten en hernieuwbare stroom de laatste jaren gestegen.

Het was de bedoeling om bij de Groningse plaats groene waterstof te gaan produceren met water en hernieuwbare energie. De waterstof zou dan gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de productie van duurzame brandstof voor vliegtuigen.

Dat alles leek erg interessant, ook gezien een Europese richtlijn die industrie├źn en brandstofproducenten verplicht tot het gebruik van groene waterstof voor een deel van hun productie om daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. Maar volgens HyCC bevinden de regels zich in Nederland nog in de implantatiefase. De onderneming verwacht nu pas tegen 2030 een volwassen markt voor groene waterstof.

“Groene waterstof is van cruciaal belang om Nederlandse industrie├źn te verduurzamen en de nationale klimaatdoelstellingen te behalen. Tegelijkertijd zijn de regels voor gebruik van waterstof nog in ontwikkeling en de huidige marktomstandigheden zijn nog niet op het niveau dat nodig is om het project op de gewenste schaal uit te voeren. Daarom zijn we genoodzaakt om de opzet en planning van het project aan te passen”, zegt HyCC-bestuurder Marcel Galjee in een verklaring.