KLM wil Bas Brouns benoemen tot nieuwe financieel directeur

KLM is van plan Bas Brouns te benoemen tot nieuwe financieel directeur van de luchtvaartmaatschappij. Hij volgt dan in april volgend jaar Erik Swelheim op, die twaalf jaar chief financial officer (cfo) is geweest van KLM.

Brouns is nu nog ‘senior vice president corporate controller’ bij KLM. Hij werkt bijna 27 jaar bij het bedrijf in verschillende financiĆ«le functies. President-commissaris Cees ’t Hart zegt blij te zijn dat er iemand van binnen KLM is voorgedragen voor de functie. “Ik feliciteer hem van harte met deze benoeming en wens hem veel succes in zijn nieuwe rol.”

KLM-topvrouw Marjan Rintel spreekt van een “waardige opvolger” van Swelheim. “Erik had als cfo een cruciale rol binnen onze directie in talloze belangrijke ontwikkelingen rond KLM en de luchtvaart, waarvan de covid-crisis wellicht de meest ingrijpende was. Mede dankzij Eriks inzet en betrokkenheid staat KLM weer op eigen benen.”

Vrijdag werd nog bekend dat voormalig Rabobank-topman Wiebe Draijer de nieuwe voorzitter wordt van de raad van commissarissen van KLM. Draijer volgt dan de huidige voorzitter ’t Hart op.