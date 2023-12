Nieuwe topman brouwer Carlsberg: prijzen verder omhoog

De Deense bierbrouwer Carlsberg zal zijn verkoopprijzen blijven verhogen om zo de gestegen kosten voor onder meer grondstoffen en energie te compenseren. Dat heeft de nieuwe topman Jacob Aarup-Andersen gezegd in een interview met persbureau Bloomberg. Hij nam op 1 september het stokje bij Carlsberg over van de Nederlander Cees ’t Hart, die acht jaar leiding gaf aan het bedrijf.

De topman stelt dat de productiekosten verder blijven toenemen, waardoor meer prijsstijgingen nodig zijn. Wel zal het tempo van die prijsverhogingen minder sterk zijn dan in de afgelopen twee jaar. Dat tempo is volgens Aarup-Andersen namelijk niet langer vol te houden “maar je zult opnieuw prijsverhogingen van ons zien volgend jaar”.

Carlsberg is onder meer producent van merken als Kronenbourg 1664, Tuborg en Grimbergen. Ook andere brouwers zoals Heineken hebben de prijzen verhoogd om zo de hogere kosten op te kunnen vangen.

Verder wil de nieuwe bestuursvoorzitter de investeringen vergroten, vooral in sterk groeiende markten in Azië zoals China, Vietnam en India. Carlsberg zette tijdens de coronapandemie juist nog het mes in de investeringen. Daarnaast wil Aarup-Andersen het aanbod van alcoholvrij bier verder uitbreiden.

Carlsberg heeft eerder dit jaar de controle verloren over zijn Russische activiteiten, waaronder het biermerk Baltika. Die zijn nu onder controle van de Russische staat. Carlsberg had aangekondigd Rusland te willen verlaten door de oorlog in Oekraïne.