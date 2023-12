Ondernemers willen bureaucratie Benelux-landen aanpakken

Ondernemers in Nederland, België en Luxemburg die over de grens zaken doen, lopen tegen allerlei handelsbarrières aan zoals administratieve rompslomp, constateren ondernemersorganisaties. Om de handelsbelemmeringen weg te nemen gaan VNO-NCW en MKB-Nederland een samenwerking aan met hun collega’s in België en Luxemburg.

De ondernemersorganisaties willen samen met de Benelux Unie, een samenwerkingsverband van de drie Benelux-landen, onder meer voor minder bureaucratie zorgen. Ook willen de organisaties ervoor zorgen dat accijnstarieven in de Benelux-lidstaten beter op elkaar worden afgestemd.

“De Benelux Unie kan regionale samenwerkingsprojecten opzetten en mag akkoorden vastleggen om de integratie tussen de drie landen verder te doen gaan dan de EU”, stellen de Nederlandse ondernemersorganisaties. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deed eerder een oproep om gezamenlijk met lidstaten en bedrijven barrières weg te nemen voor ondernemers.