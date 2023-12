Oordeel faillissementszaak Pieter Pot uitgesteld tot donderdag

De rechtbank in Rotterdam heeft de uitspraak over een mogelijk faillissement van de noodlijdende verpakkingsloze onlinesupermarkt Pieter Pot uitgesteld tot donderdag. De uitspraak stond aanvankelijk gepland voor dinsdagmiddag.

Schuldeiser pensioenfonds BPFL had het bankroet aangevraagd vanwege een uitstaande vordering van 79.000 euro. In totaal heeft Pieter Pot 140 schuldeisers.

“We hopen dat het pensioenfonds de hand over het hart strijkt en ons tot kerst geeft om de rekening te voldoen. Alle andere crediteuren gaan wel mee met uitstel van betaling”, stelt algemeen directeur en oprichter Jouri Schoemaker. “Sterker nog onze crediteuren zijn bereid om 800.000 euro aan vorderingen om te zetten in leningen. Maar alleen als we donderdag uitstel krijgen”, vervolgt hij.

Pieter Pot startte in oktober een crowdfundingsactie om van de schulden af te komen. Volgens Schoemaker is nu ruim 2 miljoen euro van de benodigde 3 miljoen opgehaald.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen zo’n 20.000 actieve klanten. Die bestellen hun boodschappen in glazen potten en flessen die via een statiegeldsysteem worden hergebruikt om op verpakkingsafval te besparen.

Het bedrijf verkeert al langer in financiƫle moeilijkheden. In februari verkochten de oprichters Pieter Pot aan de Delicatessenfabriek, een bedrijf dat de schoonmaak verzorgde van de glazen potten die Pieter Pot gebruikt om hun boodschappen in te doen.

Een jaar na de oprichting in 2019 haalde de supermarkt nog 2,7 miljoen euro op bij investeerders. Daarmee kon Pieter Pot destijds sneller opschalen en aan de vraag voldoen.