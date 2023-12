PAX wil financieringsstop bedrijven actief in Palestijnse gebieden

Europese financiële organisaties investeerden afgelopen drie jaar in totaal meer dan 164 miljard dollar (152 miljard euro) in bedrijven met activiteiten in Palestijnse gebieden die bezet zijn door Israël, meldt vredesorganisatie PAX in een nieuw rapport. Het gaat om financierders als banken, pensioenfondsen en verzekeraars en ongeveer vijftig bedrijven. De organisatie wil dat de geldverstrekkers stoppen met investeren in bedrijven die activiteiten hebben in bezette Palestijnse gebieden.

PAX zegt dat veertien Nederlandse financiële organisaties op deze manier bijdragen aan de bouw en uitbreiding van bezette Palestijnse gebieden. ING staat in de top 10 en heeft volgens het onderzoek tussen januari 2020 en augustus 2023 6,6 miljard euro gestopt in bedrijven die actief zijn in bezette Palestijnse gebieden. De Franse bank BNP Paribas staat bovenaan de lijst met zo’n 20,5 miljard euro aan financiering.

De geldverstrekkers financierden bijvoorbeeld reisorganisaties TUI, Booking.com en Airbnb in de onderzochte periode. Dit terwijl zij betrokken zijn bij “activiteiten die aanleiding geven tot bezorgdheid over mensenrechten”, omdat ze accommodaties aanbieden in verschillende door Israël bezette gebieden. Hun aanwezigheid houdt de illegale nederzettingen in stand en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan, aldus het rapport.

“Dat Nederlandse financiële instellingen het spaar- en pensioengeld van mensen investeert in bedrijven die actief zijn in bezet gebied is onacceptabel. We zien het aantal en de omvang van mensenrechtenschendingen op de Westelijke Jordaanoever elke dag toenemen”, zegt Thomas van Gool van Pax.

ING laat in een reactie weten geen kantoren of medewerkers te hebben in Israël en bezette Palestijnse gebieden. “Wij screenen krediettransacties voor projecten of bedrijven met vestigingen in de bezette Palestijnse gebieden die actief zijn in infrastructuur, bouw, industrie, landbouw of bewakingsactiviteiten. ING financiert geen van deze activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden”, zegt een woordvoerder.

Booking zegt dat aanbieders hun locatie op het platform mogen zetten zolang zij voldoen aan lokale wetten. “Als we worden gewaarschuwd dat een listing op ons platform mogelijk verband houdt met negatieve gevolgen voor de mensenrechten, onderzoeken we dit onmiddellijk en nemen indien nodig passende maatregelen.” TUI en Airbnb hebben nog niet gereageerd op een verzoek om een reactie.