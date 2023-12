President Zuid-Korea op bezoek bij chipmachinefabrikant ASML

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol is dinsdag begonnen aan zijn staatsbezoek aan Nederland en zal daarbij ook een bezoek brengen aan chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Daarmee wil hij de banden tussen de Nederlandse en Zuid-Koreaanse chipindustrie versterken.

Yoon is de eerste Zuid-Koreaanse president die een staatsbezoek aan Nederland brengt. Hij en zijn vrouw werden dinsdag ontvangen in het Paleis op de Dam in Amsterdam door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Later op dinsdag staat een bezoek aan ASML gepland om de geavanceerde productiefaciliteiten in Veldhoven te bekijken. Yoon wordt daarbij vergezeld door topbestuurders van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix.

Yoon heeft gezegd dat Nederland en Zuid-Korea een chipalliantie vormen en dat samenwerking op het gebied van halfgeleiders zijn topprioriteit heeft. Volgens de president is de chipsector strategisch belangrijker dan ooit door de toenemende concurrentie uit China. Daarom is het bezoek aan Nederland extra belangrijk, aldus Yoon.

ASML zelf staat in het middelpunt van de Amerikaanse inspanningen om de export te beteugelen van geavanceerde chiptechnologie naar China. Washington wil daarmee voorkomen dat China de chips kan gebruiken voor militaire doeleinden. Zo heeft de Nederlandse regering na aandringen van de Verenigde Staten de export van chipmachines van ASML aan China verder beperkt.