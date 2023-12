Softwareconcern Oracle zakt flink op Wall Street na resultaten

Oracle behoorde dinsdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern boekte in het afgelopen kwartaal minder omzet dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Het aandeel werd dik 10 procent lager gezet.

Beleggers reageerden daarnaast op nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld vorige maand met 3,1 procent zijn gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat was in lijn met wat economen in doorsnee hadden verwacht. In oktober bedroeg de inflatie nog 3,2 procent.

Het nieuwe inflatiecijfer komt voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag bekend wordt gemaakt. Dinsdag beginnen de Amerikaanse centralebankiers al aan hun tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het rentetarief opnieuw ongewijzigd zal laten nu de inflatie flink is afgekoeld ten opzichte van de piekniveaus van vorig jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 36.389 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,3 procent tot 4611 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.413 punten.

Alphabet leverde op zijn beurt een fractie aan beurswaarde in. Een jury heeft geoordeeld dat het moederbedrijf van Google een illegaal monopolie heeft met de appwinkel Google Play. De zaak was in 2020 aangespannen door Epic Games, de maker van het bekende spel Fortnite, om vermeend machtsmisbruik door Google. Het oordeel van de jury betekent echter nog niet dat Google ook veroordeeld wordt. Een rechter in San Francisco buigt zich daar over. Alphabet heeft laten weten in beroep te gaan.

Hasbro ging ruim 1 procent omlaag. De speelgoedfabrikant schrapt de komende twee jaar 1100 banen na tegenvallende verkopen in de belangrijke feestdagenperiode. Ook een eerdere ontslagronde leverde niet genoeg resultaten op.

Lucid daalde verder ruim 5 procent. De noodlijdende fabrikant van elektrische auto’s kondigde aan dat financieel directeur Sherry House per direct ontslag heeft genomen. Het aandeel is dit jaar al ruim een derde in waarde gedaald.

De euro was 1,0772 dollar waard, tegen 1,0746 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 3 procent in prijs naar 69,13 dollar. Brentolie werd 2,9 procent goedkoper op 73,82 dollar per vat.