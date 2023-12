Speelgoedbedrijf Hasbro schrapt 1100 banen

Speelgoedfabrikant Hasbro schrapt de komende twee jaar 1100 banen. Dat maakte topman Chris Cocks bekend in een memo aan werknemers. De verkoop van speelgoed en spellen valt tegen in de voor het Amerikaanse bedrijf belangrijke feestdagenperiode en een eerdere ontslagronde leverde niet genoeg resultaten op.

Bij Hasbro, dat onder meer bekend is van speelgoed van Transformers, My Little Pony en bordspel Monopoly, verdwijnt één op de vijf werkplekken. Begin dit jaar maakte Hasbro bekend wereldwijd ongeveer duizend banen te schrappen om kosten te besparen. Bij het bedrijf werkten eind vorig jaar in totaal iets minder dan 6500 mensen.

Tijdens de coronapandemie kochten ouders meer speelgoed voor hun kinderen, die toen vaker thuis waren. Nu geven ouders minder uit aan speelgoed. Analisten verwachten dat Hasbro dit kwartaal 19 procent minder producten verkoopt. “De tegenwind op de markt die we hadden verwacht, bleek sterker en hardnekkiger dan gepland”, zei Cocks in de memo. Daarbij liet hij weten wel vertrouwen te hebben in de toekomst van het bedrijf.

Afgelopen kwartaal leed het bedrijf een nettoverlies van 171 miljoen dollar, vooral omdat Hasbro minder speelgoed en spelletjes verkocht. Een jaar eerder boekte het bedrijf wel winst. Hasbro verwacht dat het bedrijf met deze ontslagronde jaarlijks 100 miljoen dollar zal besparen.

De speelgoedfabrikant heeft ook een locatie in Amsterdam. Het is niet bekend of bij die verkoop- en marketingafdeling banen verdwijnen.