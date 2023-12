Staalconcern ArcelorMittal op kop in licht hogere AEX

ArcelorMittal was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Het staalconcern werd dik 2 procent meer waard. Ook de chipbedrijven ASMI en Besi, de grote beurswinnaars van dit jaar, gingen verder omhoog en klommen rond de 0,7 procent. ABN AMRO en verzekeraar ASR waren de grootste dalers bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met kleine minnen van een half procent.

De algehele stemming op beurzen bleef terughoudend in afwachting van nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten, die later op de dag verschijnen. Beleggers hopen dat die cijfers wijzen op een verdere afkoeling van de stijging van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld. De cijfers komen voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag bekend wordt gemaakt. Dinsdag beginnen de Amerikaanse centralebankiers al aan hun tweedaagse rentevergadering.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 787,99 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 882,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent.

In de MidKap klom Signify 0,8 procent. Het verlichtingsbedrijf wil topman Eric Rondolat bij de aandeelhoudersvergadering in mei 2024 herbenoemen. Financieel directeur Javier van Engelen en commercieel directeur Maria Letizia Mariani zullen het bedrijf volgend jaar verlaten.

Fastned steeg 1,3 procent. Het snellaadbedrijf zal waarschijnlijk het eerder voorspelde aantal van meer dan zestig nieuw gebouwde stations in 2023 niet halen. Het slechte weer in veel van Fastneds markten hebben in de afgelopen maanden invloed gehad op de bouw en netaansluitingen. Het bedrijf verwacht in de komende weken wel zijn driehonderdste station te openen.

Marel won 0,7 procent. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines heeft Arni Sigurdsson benoemd tot nieuwe topman. Hij was al sinds november interim-topman. Lucas Bols steeg 1,4 procent. Drankenbedrijf Nolet heeft het eerder aangekondigde overnamebod op zijn branchegenoot officieel gelanceerd.

In Kopenhagen daalde Carlsberg 0,1 procent. De nieuwe topman Jacob Aarup-Andersen zei in een interview met persbureau Bloomberg dat de Deense bierbrouwer zijn verkoopprijzen zal blijven verhogen om de gestegen kosten te compenseren.

De euro was 1,0783 dollar waard, tegen 1,0746 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 71,65 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 76,35 dollar per vat.