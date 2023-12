Studie: vrouwen nog minderheid bij topmanagement Duitse bedrijven

Vrouwen vormen nog altijd de minderheid als het gaat om hoge managementfuncties in het Duitse bedrijfsleven. Dat stelt het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), de onderzoekstak van het Duitse federale arbeidsbureau.

Volgens het onderzoek waren vrouwen vorig jaar goed voor 28 procent van de hogere managementposities bij bedrijven. Daarmee is dat aandeel slechts licht gegroeid ten opzichte van 2004. In dat jaar ging het om 25 procent.

Als wordt gekeken naar lagere managementfuncties is het aandeel van vrouwen wel groter met 41 procent. Dat cijfer is echter onveranderd gebleven sinds 2016. Volgens de studie zijn vrouwen in het oosten van Duitsland verhoudingsgewijs vaker manager dan bij bedrijven in het westen van het land.

De onderzoekers keken in het onderzoek naar 15.000 bedrijven in Duitsland. Vorig jaar was het aandeel van vrouwen in het totale personeelsbestand van het Duitse bedrijfsleven 44 procent. Dat was 41 procent in 2004.

In Nederland wordt onderzoek gedaan naar vrouwen in de raden van bestuur en commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. In de raden van commissarissen van Nederlandse beursondernemingen is 39 procent vrouw en in de raden van bestuur is dat 15 procent, aldus de Female Board Index.