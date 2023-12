Uitbater laadstations Fastned haalt jaardoel niet

De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s Fastned haalt dit jaar zijn doelstelling voor de opening van nieuwe locaties niet. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf mikte op meer dan 60 nieuwe locaties waar stekkerauto’s kunnen opladen, maar door “ongunstige weersomstandigheden” liepen aansluitingen op het elektriciteitsnet vertraging op.

Fastned verwacht nu tussen de 53 en 60 laadstations te openen in 2023. Daarmee komt het totale aantal aan geopende snellaadstations van de in 2012 opgerichte onderneming in de komende weken op 300.

Door de opening van nieuwe laadpunten en de toename van elektrische auto’s op de weg stijgt de omzet van het beursgenoteerde Fastned hard. In het eerste halfjaar van 2023 verdubbelden de opbrengsten, maar daarop leed het bedrijf nog wel een verlies van 10,3 miljoen euro.