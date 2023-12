Vakbond: staking werknemers in Duitse staalindustrie

Werknemers in de Duitse staalindustrie gaan staken omdat de onderhandelingen over een nieuw arbeidscontract zijn vastgelopen. Dat heeft vakbond IG Metall gezegd. Volgens de bond zal woensdag het werk voor 24 uur worden neergelegd bij staalbedrijven en zullen meer acties volgen.

De bond en de werkgeversorganisatie in de staalindustrie zijn het na vier onderhandelingsrondes niet eens geworden over een hoger loon en kortere werkweken. Met name rond een hoger loon liggen de partijen nog ver uit elkaar. IG Metall zegt dat het bod van de werkgevers ver onder de eisen ligt en dat daarom de onderhandelingen zijn stopgezet.

De werkgeversorganisatie stelt dat niet kan worden voldaan aan de “overdreven verwachtingen” van de vakbond. Daarbij wordt gewezen op de financiële speelruimte van staalbedrijven en de economische afzwakking. De staalbranche zegt dat de houding van IG Metall in de onderhandelingen “volstrekt onverantwoord” is.

De cao-onderhandelingen gelden voor staalwerkers in het noordwesten en oosten van Duitsland met in totaal ongeveer 76.000 werknemers. Met name in Noordrijn-Westfalen zijn veel grote staalfabrieken, bijvoorbeeld van Thyssenkrupp.