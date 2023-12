Avantium onderuit op Damrak na tegenvallende update

Avantium behoorde woensdag tot de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. De ontwikkelaar van plantaardige plastics liet voorafgaand aan een beleggersdag weten minstens 50 miljoen euro te willen ophalen om de hoger dan verwachte kosten van zijn fabriek in Delfzijl te dekken. In die fabriek zullen suikers uit planten worden omgezet in grondstoffen voor plastics. De productie in de nieuwe fabriek zal in de tweede helft van 2024 van start gaan.

Avantium heeft daarnaast verschillende investeringstrajecten stopgezet, totdat nieuwe investeringspartners zijn gevonden. Een deel van de werknemers bij de gestaakte projecten zullen worden overgeplaatst naar de fabriek in Delfzijl, maar er zullen ook arbeidsplaatsen verloren gaan. Het aandeel werd bijna 10 procent lager gezet.

De stemming op de beursvloeren bleef verder terughoudend in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk voor de vierde keer dit jaar een rentepauze houden, nu de inflatie flink is afgekoeld.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 787,60 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 883,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen eveneens met 0,2 procent.

ASML steeg 0,8 procent. De chipmachinefabrikant en het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung gaan gezamenlijk ongeveer 700 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuw onderzoekscentrum in Zuid-Korea. De deal werd tijdens het bezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol aan ASML in Veldhoven getekend. Daarbij was ook Samsung-topman Lee Jae-yong aanwezig.

Informatieleverancier Wolters Kluwer klom 1,4 procent dankzij een koopadvies door zakenbank JPMorgan. Shell verloor 0,7 procent. De Franse bank BNP Paribas Exane verlaagde het advies voor het olie- en gasconcern.

Pharming won 0,7 procent. De biotechnoloog kondigde ontwikkelingsplannen aan voor nieuwe toepassingen van leniolisib. Dat is een behandeling voor APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

Ease2Pay werd dik 40 procent meer waard. Het betaalbedrijf, dat woensdag een aandeelhoudersvergadering houdt, verwacht in 2024 een positief resultaat vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen te behalen.

De euro was 1,0789 dollar waard, tegen 1,0784 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 68 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent goedkoper, op 72,61 dollar per vat.