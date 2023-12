Betere Europese bescherming voor app-werkers zoals Uberchauffeurs

Medewerkers van app-bedrijven, zoals Uberchauffeurs en maaltijdbezorgers, krijgen betere rechtsbescherming. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen hebben daarover na maanden onderhandelen een akkoord bereikt.

De afspraken moeten nog formeel worden bekrachtigd door het voltallige Europees Parlement en de EU-landen. Dat zal voor na de kerstvakantie zijn, maar dit is normaal gesproken een formaliteit. Daarna hebben de EU-landen twee jaar de tijd om deze afspraken in te passen in de nationale wetgeving.

In Nederland zijn al verschillende rechtszaken geweest om schijnzelfstandigheid aan te pakken en werknemers van app-bedrijven erkenning te geven als werknemers. Een vergelijkbare erkenning komt er nu in de hele Europese Unie.

Platforms als Uber of Deliveroo moeten bij een arbeidsconflict voortaan aantonen dat ze géén arbeidsrelatie hebben met hun medewerkers. In plaats van dat zelfstandigen andersom moeten aantonen dat ze vrijwel uitsluitend voor één werkgever opereren, dus feitelijk een werknemer zijn.

De afspraken leggen ook vast dat er echt menselijk contact moet zijn tussen de werknemer en het bedrijf in geval van ontslag of de wijziging van werktijden. Dergelijke aanpassingen in de werkrelatie mogen niet geautomatiseerd worden opgelegd door een computergestuurde app, maar moeten als in een echte werkrelatie worden doorgepraat. Algoritmes die bijvoorbeeld de conditie van maaltijdbezorgers of andere persoonlijke gegevens meenemen in de opdrachten worden verboden.